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Общество

Врач перечислила продукты, помогающие избавиться от лишнего веса

Что должно входить в рацион при похудении, рассказала врач-невролог высшей категории и доцент кафедры хирургических болезней университета «Синергия» Александра Москвичёва в интервью информационному агентству «RuNews24.ru».

Александра Москвичёва отметила, что проблема лишнего веса является многофакторной и связана с нарушением работы системы «кишечник – головной мозг». Это приводит к неправильной передаче сигнала о насыщении, а также к проблемам с перевариванием и усвоением питательных веществ из пищи. В результате человек бесконтрольно потребляет большое количество еды и плохо усваивает съеденное.

Врач рекомендовала включать в рацион продукты, которые поддерживают здоровую микрофлору кишечника (например, кисломолочные продукты), низкокалорийные продукты с длительным ощущением сытости (овощи, богатые витаминами и пищевыми волокнами) и специи, позволяющие сделать вкус блюд ярче без добавления соли и сахара.

Например, овощи можно есть сырыми, варить или запекать, при этом минимизируя количество жиров во время приготовления (например, масла, майонеза или сметаны).

Однако не стоит забывать, что снижать вес нужно постепенно и под контролем специалиста. Резкое похудение может негативно сказаться на здоровье, заключила Александра Москвичёва.

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