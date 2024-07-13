Ещё с семью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области

09:23, 13 июля 2024, ПАИ

С семью военнослужащими, погибшими в ходе специальной военной операции на Украине, простились в Псковской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова













При исполнении воинского долга погибли гвардии старший прапорщик Александр Злобин, гвардии сержант Андрей Свидерский, гвардии рядовой Дмитрий Иванов, сержант Дмитрий Игнатьев, ефрейтор Руслан Никитин, гвардии рядовой Антон Мальков и рядовой Виктор Смелов.

«Вечная память и вечная слава нашим героям», – написал глава региона и принёс искренние соболезнования родным и близким. Семьям погибших бойцов будет оказана вся необходимая помощь, заверил Михаил Ведерников.