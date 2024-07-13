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Общество

Ещё с семью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области

С семью военнослужащими, погибшими в ходе специальной военной операции на Украине, простились в Псковской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

  • Ещё с семью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • Ещё с семью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • Ещё с семью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • Ещё с семью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • Ещё с семью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • Ещё с семью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • Ещё с семью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

При исполнении воинского долга погибли гвардии старший прапорщик Александр Злобин, гвардии сержант Андрей Свидерский, гвардии рядовой Дмитрий Иванов, сержант Дмитрий Игнатьев, ефрейтор Руслан Никитин, гвардии рядовой Антон Мальков и рядовой Виктор Смелов.

«Вечная память и вечная слава нашим героям», – написал глава региона и принёс искренние соболезнования родным и близким. Семьям погибших бойцов будет оказана вся необходимая помощь, заверил Михаил Ведерников.

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