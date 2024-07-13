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Общество

Приём вопросов о работе с новым регоператором по обращению с ТКО в Псковской области начался по номеру 122

Приём вопросов относительно работы временного регоператора по обращению с ТКО в Псковской области начался по номеру 122. Об этом сообщили ПАИ в офисе компании.

По специальному номеру телефона 122 можно задать регоператору вопросы о вывозе мусора, переоформлении договора и о других темах, касающихся оборота ТКО.

Кроме того, готовится к запуску сайт регоператора.

Напомним, что также связаться с «Экогрупп» можно по телефонам (8 8112) 20-14-31, 20-14-32 или написать на электронную почту ecogrupp@pkspskov.ru.

Приём граждан временный регоператор проводит в Пскове на улице Металлистов, 18 (третий этаж) в рабочие дни с 8:30 до 17:30 (обед с 13:00 до 14:00).

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