Нетрезвого водителя-рецидивиста задержали в Пыталово

11:14, 15 июля 2024, ПАИ

Нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, задержали сотрудники дорожной полиции в Пыталово. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

12 июля около 16:00 по улице Железнодорожной на мопеде ехал 42-летний житель Пыталовского района. Его для проверки остановили инспекторы ДПС. Оказалось, что пыталовец находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, что управление транспортом в состоянии опьянения и непрохождение медицинского освидетельствования предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей. За повторное нарушение предусмотрено более строгое наказание – лишение свободы сроком до двух лет.