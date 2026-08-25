Пропавшего в июле мужчину разыскивают в Пскове

13:13, 25 августа 2026, ПАИ

В Пскове разыскивают 47-летнего Андрея Соловьёва, местонахождение которого неизвестно с 19 июля, сообщили ПАИ в региональном поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Рост пропавшего 170 сантиметров, у него худощавое телосложение, седые волосы и серо-голубые глаза. Мужчина был одет в чёрную кофту, тёмно-синюю футболку, тёмно-синие джинсы, серые кроссовки и чёрную бейсболку.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят звонить на телефон горячей линии 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) или по номеру 112.

Также в Псковской области продолжают искать 81-летнего Михаила Никитина.