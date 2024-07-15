До 29 градусов тепла ожидается в Псковской области 16 июля
Переменная облачность без существенных осадков ожидается в Псковской области 16 июля, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Будет дуть ветер переменных направлений со скоростью один–шесть метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от +9 до +14 градусов, а днём – от +24 до +29.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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