До 29 градусов тепла ожидается в Псковской области 16 июля

13:39, 15 июля 2024, ПАИ

Переменная облачность без существенных осадков ожидается в Псковской области 16 июля, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Будет дуть ветер переменных направлений со скоростью один–шесть метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +9 до +14 градусов, а днём – от +24 до +29.

Атмосферное давление будет ниже нормы.