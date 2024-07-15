Фотовыставка «Освобождение. Путь к Победе» откроется в Псковской областной библиотеке 17 июля

13:58, 15 июля 2024, ПАИ

Фотовыставка «Освобождение. Путь к Победе», посвящённая 80-летию освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков, откроется 17 июля в 15:00 в Псковской областной библиотеке имени Курбатова. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по образованию.

«За каждым домом, за каждой улицей Пскова – истории людей, которые сражались за свою землю, своих близких, свою страну. На кадрах фотохроники, созданных военными корреспондентами Совинформбюро, остались запечатлёнными их лица. Под обстрелами и бомбёжками, порой рискуя жизнями, они снимали на фотоплёнку всё, что попадало в объектив фотоаппарата, чтобы мы могли увидеть эти моменты их глазами. Главным героем каждой из тысячи военных фотографий был народ, нёсший на своих плечах тяжкое бремя войны и в этой войне победивший», – отмечают авторы проекта.

Проект реализует международная медиагруппа «Россия сегодня» при поддержке президентского фонда культурных инициатив и правительства Псковской области.