Трёхкратный чемпион мира по паравелоспорту начнёт велопробег из Изборска

18:01, 15 июля 2024, ПАИ

Трёхкратный чемпион мира по паравелоспорту Алексей Обыденнов приедет в Псковскую область на альтернативный олимпийский веломотопробег «Восхождение к Победе», который стартует от Изборского холма в рамках байк-шоу. Именно отсюда начнётся его велопробег по освобождённым территориям, сообщил лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов (Хирург) в своём Telegram-канале.

«Первый этап главного события лета для русских мотоциклистов начнётся от Изборского холма в день открытия международной олимпиады, где в финале нашей яростной, музыкальной и трюковой программы мы организовали свой олимпийский старт для трёхкратного чемпиона мира – паралимпийца Алексея Обыденнова. Пусть его велопробег по вновь освобождённым территориям будет одухотворён этим священным местом, с которого начинается Россия», – отметил Александр Залдастанов.

Напомним, что на Священном холме в Изборске готовят к старту мероприятия с участием «Ночных волков», Александра Залдостанова (Хирурга) и певицы Юлией Чичериной площадку. Отсюда 26 числа будет стартовать альтернативный олимпийский веломотопробег «Восхождение к Победе» в рамках байк-шоу-2024.