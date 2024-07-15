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Общество

Площадку на Священном холме под Изборском готовят к «Восхождению к Победе»

На Священном холме в Изборске готовят площадку к старту мероприятия с участием «Ночных волков» – Александра Хирурга Залдостанова и певицы Юлией Чичериной. Отсюда 26 числа будет стартовать альтернативный олимпийский веломотопробег «Восхождение к Победе» в рамках «Байк-шоу-2024». Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Фото предоставлено организаторами проекта

К Изборскому холму планируется привезти эксклюзивные автомобили, уникальную сцену, на которой будут звучать песни русского писателя и журналиста Александра Проханова в исполнении Юлии Чичериной, а также выступит фолк-панк группа «ПроДон».

Участие в веломотопробеге также примет трёхкратный чемпион мира по велоспорту, паралимпиец Алексей Обыденнов.

Творческая часть программы начнётся в 18:30.

Напомним, что «Ночные волки» и Александр Залдастанов уже приезжали в этом году в Псков. В июне они проводили для студентов кинопоказ документального фильма «Русский реактор».

Кроме того, Александр Хирург доставил камень из Николо-Теребенской пустыни к Изборскому холму.

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