Итоги праздничного турнира по самбо подвели в Пушкинских Горах

11:07, 16 июля 2024, ПАИ

Турнир по самбо, посвящённый Дню освобождения Пушкинских Гор от немецко-фашистских захватчиков, среди юношей и девушек 2012–2013 и 2014–2015 годов рождения прошёл с 12 по 14 июля. Об этом ПАИ сообщили в Федерации самбо Псковской области.

Наилучший результат на соревнованиях показали великолучане, завоевавшие пять золотых наград, – Александр Королюк, Артём Варфоломеев, Артемий Иванов, Фёдор Макаров и Марина Васильева.

Кроме того, по четыре победы одержали хозяева соревнований из Пушкинских Гор и псковичи. У пушкиногорцев отличились Севастьян Герасимов, Максим Фёдоров, Янош Тумашевич и Иван Тумашевич. Среди псковичей лучшими стали представители спортшкол «Динамо» и «Мастер» Константин Павлушин, Степан Антипов, Антон Тоечкин и Полина Бисултанова.

Среди победителей также есть самбисты из Себежа, Санкт-Петербурга и Опочки Евгений Бурлаков, Юрий Лионов и Иван Журавлёв.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».