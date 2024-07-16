Как противостоять телефонным мошенникам, рассказали псковичам

17:28, 16 июля 2024, ПАИ

Директор Псковского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Дмитрий Алемасов призвал псковичей не разговаривать по телефону с подозрительными людьми, которые представляются сотрудниками финансовых учреждений: лучше сразу класть трубку. Таким мнением он поделился в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 16 июля.

«Количество звонков и всевозможных сообщений сейчас действительно очень большое. Мы видим и знаем, что меняется законодательство, в частности, операторам сотовой связи уже поставлена задача блокировать такие звонки, SMS-сообщения и так далее. Здесь, наверное, хочется сказать следующее: ни один банк не будет звонить либо отправлять SMS-сообщения владельцу счёта о том, что надо срочно перевести что-то, убрать, потому что в каждом банке есть своя служба безопасности, которая видит всю историю. Не дай бог если деньги пытаются украсть, банк заблокирует счёт», – подчеркнул гость радиоэфира.

Лучше сходить в банк лично, обратил внимание Дмитрий Алемасов. «Если у вас есть какой-то вопрос по SMS-сообщению или по звонку, не надо разговаривать. Просто возьмите и придите в банк, там уже разберутся: был ли звонок на самом деле или это всё-таки мошенничество», – пояснил эксперт.

Ранее в пресс-службе УМВД России по Псковской области сообщили, что мошенники похитили у жителей Пскова, Великих Лук, Печор и Великолукского района более миллиона рублей. При этом некоторые звонившие представлялись сотрудниками банковской сферы и предлагали перевести деньги на «безопасный счёт».