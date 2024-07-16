Экспозиция «Постижение времени. Феномен мироздания» откроется в Пскове

18:14, 16 июля 2024, ПАИ

Экспозиция «Постижение времени. Феномен мироздания» откроется в Псковском региональном отделении Союза художников России 17 июля в 18:00, сообщили ПАИ организаторы.

Автор выставки – художник, член Санкт-Петербургского союза художников России, Международной ассоциации искусствоведов (AICA) и Санкт-Петербургского общества акварелистов Александр Фёдоров.

«Александр Фёдоров давно уже работает в своей авторской технике, именуя её политекстурной акварелью. В композициях, представленных на выставке, присутствуют разновременные события, реальные объекты, фантазии, размышления автора. И практически на каждом его вернисаже зритель невольно задумывается о «жизни времени», более того, часто разгораются дискуссии на эту тему», – рассказали организаторы.

Выставка продлится с 17 июля до 16 августа.