Пожилой мужчина ушёл в лес и не вернулся в Порховском районе

18:24, 16 июля 2024, ПАИ

67-летний мужчина, житель деревни Вольная Болотня Порховского района Псковской области 14 июля ушёл в лес и не вернулся. Об этом ПАИ сообщили в добровольческом поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Приметы мужчины: рост – 150 сантиметров, худощавое телосложение, тёмно-русые кудрявые волосы до плеч.

Как был одет, неизвестно. С собой имел трость.