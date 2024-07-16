Пожилой мужчина ушёл в лес и не вернулся в Порховском районе
67-летний мужчина, житель деревни Вольная Болотня Порховского района Псковской области 14 июля ушёл в лес и не вернулся. Об этом ПАИ сообщили в добровольческом поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
Приметы мужчины: рост – 150 сантиметров, худощавое телосложение, тёмно-русые кудрявые волосы до плеч.
Как был одет, неизвестно. С собой имел трость.
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