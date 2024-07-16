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Общество

Пожилой мужчина ушёл в лес и не вернулся в Порховском районе

67-летний мужчина, житель деревни Вольная Болотня Порховского района Псковской области 14 июля ушёл в лес и не вернулся. Об этом ПАИ сообщили в добровольческом поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Пожилой мужчина ушёл в лес и не вернулся в Порховском районе. Фото: «ЛизаАлерт»

Приметы мужчины: рост – 150 сантиметров, худощавое телосложение, тёмно-русые кудрявые волосы до плеч.

Как был одет, неизвестно. С собой имел трость.

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