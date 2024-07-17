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Общество

Фонд «Защитники Отечества» помог отцу погибшего на СВО псковского бойца

Филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области помог Спартаку Ичмеляну, сын которого погиб на СВО. Об этом ПАИ сообщили в фонде.

Фонд «Защитники Отечества» помог отцу погибшего на СВО псковского бойца. Фото предоставлено фондом «Защитники Отечества»

По приглашению своего подопечного Спартака Ичмеляна сотрудники филиала фонда «Защитники Отечества» почтили память погибшего год назад в ходе проведения СВО его сына Алмаза.

Алмаз Ичмелян родился 15 января 1994 года в Норильске, но позже его семья переехала в Псков. Алмаз Ичмелян с детства мечтал стать военным. Он был призван на срочную военную службу, служил в воздушно-десантных войсках. Погиб при исполнении воинского долга 16 июля 2023 года. За заслуги на поле боя Алмаз Ичмелян был награждён медалями «За отвагу» и «За воинскую доблесть».

Социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Ольга Иванова помогла подготовить и направить документы, необходимые для получения выплат. Кроме того, решается вопрос о присвоении Алмазу Ичмеляну ордена Мужества. В настоящее время Спартак Ичмелян желает последовать примеру сына и отправиться в зону СВО.

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