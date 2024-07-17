Фонд «Защитники Отечества» помог отцу погибшего на СВО псковского бойца

12:52, 17 июля 2024, ПАИ

Филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области помог Спартаку Ичмеляну, сын которого погиб на СВО. Об этом ПАИ сообщили в фонде.

По приглашению своего подопечного Спартака Ичмеляна сотрудники филиала фонда «Защитники Отечества» почтили память погибшего год назад в ходе проведения СВО его сына Алмаза.

Алмаз Ичмелян родился 15 января 1994 года в Норильске, но позже его семья переехала в Псков. Алмаз Ичмелян с детства мечтал стать военным. Он был призван на срочную военную службу, служил в воздушно-десантных войсках. Погиб при исполнении воинского долга 16 июля 2023 года. За заслуги на поле боя Алмаз Ичмелян был награждён медалями «За отвагу» и «За воинскую доблесть».

Социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Ольга Иванова помогла подготовить и направить документы, необходимые для получения выплат. Кроме того, решается вопрос о присвоении Алмазу Ичмеляну ордена Мужества. В настоящее время Спартак Ичмелян желает последовать примеру сына и отправиться в зону СВО.