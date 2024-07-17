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Общество

Основные площадки празднования Дня города Пскова перечислил Борис Елкин

Основные площадки, на которых пройдут праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню города Пскова, перечислил глава города Борис Елкин в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 17 июля.

Фото: ПАИ

«Основные площадки у нас, как мы знаем, это Зелёный театр, наши учреждения культуры. Но, конечно, главные площадки для реализации всех наших праздничных мероприятий, это стало уже традиционно, Финский парк и парк Строителей. Это хорошие две точки: достаточно уютные, достаточно компактные, но при этом вмещающие большое количество людей и при этом не мешающие остальным горожанам и гостям города в части ограничения дорожного движения и шума», – пояснил Борис Елкин.

Ранее глава Пскова назвал самые яркие события, приуроченные ко Дню города. Все новости по теме – в сюжете ПАИ.

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