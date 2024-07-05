Глава Пскова назвал самые яркие события, приуроченные ко Дню города

22:00, 05 июля 2024, ПАИ

К празднованию 1121-летия Пскова запланировано проведение ряда мероприятий, которые пройдут на площадках города с 20 по 28 июля. Самые яркие из них назвал глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

«Чтобы сделать праздник по-настоящему незабываемым, будет организовано много захватывающих событий. Раскрою для вас самые яркие из них», – говорится в сообщении.

Международный фольклорный фестиваль «Соловьиная ночь» пройдёт в субботу, 20 июля. Программа будет интересна ценителям народных песен и танцев.

Принять участие в забеге Pro Sport приглашают любителей спорта во вторник, 23 июля. Желающие смогут поучаствовать в открытой фитнес-тренировке и мастер-классе по технике бега.

День города – 2024 будут отмечать в выходной день. Основные праздничные мероприятия будут организованы в субботу. В Финском парке и парке Строителей пройдут развлекательные мероприятия, а также будет организована работа интерактивных площадок, где каждый найдёт занятие по вкусу.

XIX фестиваль «Псковская уха – 2024» запланирован на субботу, 27 июля. Псковичи посоревнуются в ловле рыбы и отведают вкусную уху.

Ещё два спортивных мероприятия – фестиваль сапсерфинга «Псков Sup Фест» и фестиваль единоборств «Отечество» – также пройдут 27 июля.

Кроме того, для гостей и жителей Пскова проведут мультимедийное шоу у фонтана на Четырёх углах. Жители города в полной мере оценят технические возможности нового сооружения, пообещал Борис Елкин.

На вечер танцев «Чай, кофе, потанцуем» приглашают молодёжь в воскресенье, 28 июля. Зрители познакомятся со множеством стилей танцев.

«Следите за новостями в моих соцсетях, буду делиться с вами всеми подробностями предстоящих мероприятий», – посоветовал Борис Елкин.