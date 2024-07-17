Бесплатный общественный туалет откроется в здании бывшего «Октября» в Пскове

17:49, 17 июля 2024, ПАИ

Бесплатный общественный туалет откроется в здании бывшего «Октября» в Пскове, сообщил глава города Борис Елкин в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 17 июля.

«Общественный туалет с обратной стороны «Октября» в последующем заработает. Посетить его смогут и посетители кремля, и все, кто там гуляет. Мы все знаем, что с туалетами у нас всегда насущный вопрос», – отметил Борис Елкин.

Добавим, что до завершения работ в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» осталось несколько недель. Пространство будет разделено на две зоны. В первой будет расположено выставочное пространство, а во второй – библиотека имени Василёва и кино- конференц-зал.

После реконструкции в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» появятся три уровня: цокольный, первый и второй этажи. После переезда в краеведческой библиотеке имени Василёва планируют организовать бесконтактную выдачу книг. Кроме того, в это же здание переедет ТИЦ Псковской области.