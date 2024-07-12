Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

До завершения работ в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» осталось несколько недель

До завершения работ в бывшем кинотеатре «Октябрь», куда, в частности, переедет краеведческая библиотека имени Василёва, осталось несколько недель. Об этом рассказал подрядчик работ, руководитель компании «СК «Развитие» Богдан Васильев в беседе с корреспондентом ПАИ.

Руководитель компании «СК «Развитие» Богдан Васильев рассказал, на каком этапе находятся работы в кинотеатре «Октябрь». Фото здесь и далее: ПАИ

«Работы на данном этапе находятся на финальной стадии. Мы доделываем благоустройство вокруг здания, а внутри производятся финальные штрихи после строительно-монтажных работ и расстановка уже завезённой мебели», – сказал Богдан Васильев.

В здании, согласно контракту, будут установлены стеллажи для хранения книг на 80 тысяч томов и мебель для выставочной зоны библиотеки.

  • До завершения работ в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» осталось несколько недель
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • До завершения работ в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» осталось несколько недель
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • До завершения работ в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» осталось несколько недель
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • До завершения работ в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» осталось несколько недель
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • До завершения работ в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» осталось несколько недель
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • До завершения работ в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» осталось несколько недель
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • До завершения работ в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» осталось несколько недель
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • До завершения работ в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» осталось несколько недель
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • До завершения работ в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» осталось несколько недель
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • До завершения работ в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» осталось несколько недель
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • До завершения работ в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» осталось несколько недель
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • До завершения работ в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» осталось несколько недель
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • До завершения работ в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» осталось несколько недель
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • До завершения работ в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» осталось несколько недель
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • До завершения работ в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» осталось несколько недель
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • До завершения работ в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» осталось несколько недель
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • До завершения работ в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» осталось несколько недель
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • До завершения работ в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» осталось несколько недель
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • До завершения работ в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» осталось несколько недель
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • До завершения работ в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» осталось несколько недель
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • До завершения работ в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» осталось несколько недель
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • До завершения работ в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» осталось несколько недель
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • До завершения работ в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» осталось несколько недель
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • До завершения работ в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» осталось несколько недель
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • До завершения работ в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» осталось несколько недель
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • До завершения работ в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» осталось несколько недель
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • До завершения работ в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» осталось несколько недель
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • До завершения работ в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» осталось несколько недель
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • До завершения работ в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» осталось несколько недель
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • До завершения работ в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» осталось несколько недель
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • До завершения работ в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» осталось несколько недель
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • До завершения работ в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» осталось несколько недель
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • До завершения работ в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» осталось несколько недель
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • До завершения работ в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» осталось несколько недель
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • До завершения работ в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» осталось несколько недель
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • До завершения работ в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» осталось несколько недель
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • До завершения работ в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» осталось несколько недель
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • До завершения работ в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» осталось несколько недель
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • До завершения работ в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» осталось несколько недель
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • До завершения работ в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» осталось несколько недель
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • До завершения работ в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» осталось несколько недель
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • До завершения работ в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» осталось несколько недель
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • До завершения работ в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» осталось несколько недель
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • До завершения работ в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» осталось несколько недель
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • До завершения работ в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» осталось несколько недель
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • До завершения работ в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» осталось несколько недель
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • До завершения работ в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» осталось несколько недель
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • До завершения работ в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» осталось несколько недель
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • До завершения работ в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» осталось несколько недель
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • До завершения работ в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» осталось несколько недель
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • До завершения работ в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» осталось несколько недель
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • До завершения работ в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» осталось несколько недель
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • До завершения работ в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» осталось несколько недель
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • До завершения работ в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» осталось несколько недель
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • До завершения работ в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» осталось несколько недель
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • До завершения работ в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» осталось несколько недель
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • До завершения работ в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» осталось несколько недель
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • До завершения работ в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» осталось несколько недель
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • До завершения работ в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» осталось несколько недель
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • До завершения работ в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» осталось несколько недель
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • До завершения работ в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» осталось несколько недель
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • До завершения работ в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» осталось несколько недель
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • До завершения работ в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» осталось несколько недель
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • До завершения работ в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» осталось несколько недель
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • До завершения работ в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» осталось несколько недель
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • До завершения работ в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» осталось несколько недель
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • До завершения работ в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» осталось несколько недель
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ

Концептуально здание разделено на две зоны. В первой будет расположено выставочное пространство, а во второй – библиотека и кино-конференц-зал, отметил Богдан Васильев.

Кроме того, уже закуплена и практически подключена вся необходимая для работы пространств техника, добавил он. «В частности, техника предусмотрена для работы выставочной зоны, чтобы гости туристических центров смогли смотреть презентации и ролики», – объяснил Богдан Васильев.

По словам подрядчика, если сравнивать старое здание и преобразованное, то получилось два совершенно разных пространства. «Раньше кинотеатр был закрытый и тёмный, а сейчас мы открыли окна и сделали просторное здание нового типа», – заключил он.

В процессе работ подрядчик сразу же устраняет возникающие замечания. В частности, ранее при устройстве фасада были выставлены замечания Стройтехнадзора для локального усиления уже сделанной шпатлевки, было принято решение устранить их позже. Теперь они устранены, отметил подрядчик.

Напомним, после реконструкции в бывшем здании кинотеатря «Октябрь» появятся три уровня: цокольный, первый и второй этажи. После переезда в краеведческой библиотеке имени Василёва планируют организовать бесконтактную выдачу книг. Кроме того, в это же здание переедет ТИЦ Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












12 июля 2024

Псковская полиция продолжает разыскивать сбежавшего из больницы мужчину
12 июля 2024

Звание почётных граждан Пскова собираются присвоить Любови Екшикеевой и Ирине Вязьменовой
12 июля 2024

1,5 тонны гумпомощи для жителей Херсона отправили волонтёры из Псковской области
12 июля 2024

Амфитеатр и коворкинг появятся возле здания бывшего кинотеатра «Октябрь»
12 июля 2024

Благодарственными письмами наградили сотрудников почты в Пскове
12 июля 2024

Сотрудника Псковского музея-заповедника наградили орденом Мужества посмертно
12 июля 2024

Археологический центр Псковской области набирает рабочих-землекопов
12 июля 2024

На две недели перекроют участок Рижского проспекта в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...