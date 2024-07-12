До завершения работ в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» осталось несколько недель

11:39, 12 июля 2024, ПАИ

До завершения работ в бывшем кинотеатре «Октябрь», куда, в частности, переедет краеведческая библиотека имени Василёва, осталось несколько недель. Об этом рассказал подрядчик работ, руководитель компании «СК «Развитие» Богдан Васильев в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Работы на данном этапе находятся на финальной стадии. Мы доделываем благоустройство вокруг здания, а внутри производятся финальные штрихи после строительно-монтажных работ и расстановка уже завезённой мебели», – сказал Богдан Васильев.

В здании, согласно контракту, будут установлены стеллажи для хранения книг на 80 тысяч томов и мебель для выставочной зоны библиотеки.



Фото: Фёдор Егоров/ПАИ



Фото: Фёдор Егоров/ПАИ



Фото: Фёдор Егоров/ПАИ



Фото: Фёдор Егоров/ПАИ



Фото: Фёдор Егоров/ПАИ



Фото: Фёдор Егоров/ПАИ



Фото: Фёдор Егоров/ПАИ



Фото: Фёдор Егоров/ПАИ



Фото: Фёдор Егоров/ПАИ



Фото: Фёдор Егоров/ПАИ



Фото: Фёдор Егоров/ПАИ



Фото: Фёдор Егоров/ПАИ



Фото: Фёдор Егоров/ПАИ



Фото: Фёдор Егоров/ПАИ



Фото: Фёдор Егоров/ПАИ



Фото: Фёдор Егоров/ПАИ



Фото: Фёдор Егоров/ПАИ



Фото: Фёдор Егоров/ПАИ



Фото: Фёдор Егоров/ПАИ



Фото: Фёдор Егоров/ПАИ



Фото: Фёдор Егоров/ПАИ



Фото: Фёдор Егоров/ПАИ



Фото: Фёдор Егоров/ПАИ



Фото: Фёдор Егоров/ПАИ



Фото: Фёдор Егоров/ПАИ



Фото: Фёдор Егоров/ПАИ



Фото: Фёдор Егоров/ПАИ



Фото: Фёдор Егоров/ПАИ



Фото: Фёдор Егоров/ПАИ



Фото: Фёдор Егоров/ПАИ



Фото: Фёдор Егоров/ПАИ



Фото: Фёдор Егоров/ПАИ



Фото: Фёдор Егоров/ПАИ



Фото: Фёдор Егоров/ПАИ



Фото: Фёдор Егоров/ПАИ



Фото: Фёдор Егоров/ПАИ



Фото: Фёдор Егоров/ПАИ



Фото: Фёдор Егоров/ПАИ



Фото: Фёдор Егоров/ПАИ



Фото: Фёдор Егоров/ПАИ



Фото: Фёдор Егоров/ПАИ



Фото: Фёдор Егоров/ПАИ



Фото: Фёдор Егоров/ПАИ



Фото: Фёдор Егоров/ПАИ



Фото: Фёдор Егоров/ПАИ



Фото: Фёдор Егоров/ПАИ



Фото: Фёдор Егоров/ПАИ



Фото: Фёдор Егоров/ПАИ



Фото: Фёдор Егоров/ПАИ



Фото: Фёдор Егоров/ПАИ



Фото: Фёдор Егоров/ПАИ



Фото: Фёдор Егоров/ПАИ



Фото: Фёдор Егоров/ПАИ



Фото: Фёдор Егоров/ПАИ



Фото: Фёдор Егоров/ПАИ



Фото: Фёдор Егоров/ПАИ



Фото: Фёдор Егоров/ПАИ



Фото: Фёдор Егоров/ПАИ



Фото: Фёдор Егоров/ПАИ



Фото: Фёдор Егоров/ПАИ



Фото: Фёдор Егоров/ПАИ



Фото: Фёдор Егоров/ПАИ



Фото: Фёдор Егоров/ПАИ



Фото: Фёдор Егоров/ПАИ



Фото: Фёдор Егоров/ПАИ



Фото: Фёдор Егоров/ПАИ



Фото: Фёдор Егоров/ПАИ





































































































































Концептуально здание разделено на две зоны. В первой будет расположено выставочное пространство, а во второй – библиотека и кино-конференц-зал, отметил Богдан Васильев.

Кроме того, уже закуплена и практически подключена вся необходимая для работы пространств техника, добавил он. «В частности, техника предусмотрена для работы выставочной зоны, чтобы гости туристических центров смогли смотреть презентации и ролики», – объяснил Богдан Васильев.

По словам подрядчика, если сравнивать старое здание и преобразованное, то получилось два совершенно разных пространства. «Раньше кинотеатр был закрытый и тёмный, а сейчас мы открыли окна и сделали просторное здание нового типа», – заключил он.

В процессе работ подрядчик сразу же устраняет возникающие замечания. В частности, ранее при устройстве фасада были выставлены замечания Стройтехнадзора для локального усиления уже сделанной шпатлевки, было принято решение устранить их позже. Теперь они устранены, отметил подрядчик.

Напомним, после реконструкции в бывшем здании кинотеатря «Октябрь» появятся три уровня: цокольный, первый и второй этажи. После переезда в краеведческой библиотеке имени Василёва планируют организовать бесконтактную выдачу книг. Кроме того, в это же здание переедет ТИЦ Псковской области.