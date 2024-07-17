Новые фонари появились в деревне Кислово Великолукского района
Новые фонари установили во дворе многоквартирных домов в деревне Кислово Великолукского района, пишет газета «Наш путь».
Фонари установили в рамках проекта «Вечер – время для прогулок». Шесть светодиодных фонарей освещают детские площадки, дороги возле многоквартирных домов, к мусорным бакам и на выезде к трассе.
Фонари появились благодаря победе ТОС «Первый в Кислово» в региональном грантовом конкурсе, заключили в издании.
Наталья Фёдорова проверила ход реализации районной программы «Ремонт домов культуры и сельских библиотек»
В Себеже совершили литию по погибшим при освобождении района в годы Великой Отечественной войны
Воинское захоронение привели в порядок волонтёры из Пыталово накануне 80-й годовщины освобождения района
Михаил Ведерников поздравил себежан с 80-й годовщиной освобождения района от немецко-фашистских захватчиков