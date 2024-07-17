Новые фонари появились в деревне Кислово Великолукского района

08:04, 18 июля 2024, ПАИ

Новые фонари установили во дворе многоквартирных домов в деревне Кислово Великолукского района, пишет газета «Наш путь».

Фонари установили в рамках проекта «Вечер – время для прогулок». Шесть светодиодных фонарей освещают детские площадки, дороги возле многоквартирных домов, к мусорным бакам и на выезде к трассе.



Фонари появились благодаря победе ТОС «Первый в Кислово» в региональном грантовом конкурсе, заключили в издании.