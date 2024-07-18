Михаил Ведерников поздравил жителей Красногородского округа с 80-летием освобождения от немецко-фашистских захватчиков

13:14, 18 июля 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Красногородского муниципального округа с 80-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

«В наших сердцах навсегда останется светлая память, уважение и гордость за поколение, защитившее и возродившее нашу Родину. Жители каждого района и округа в нашей области заботятся о своих мемориалах. Так, в преддверии праздника красногородцы привели в порядок захоронение бурятского воина Ханду Пинтаева в деревне Кожуры. Снайпер ценой своей жизни спас деревню, которую фашисты хотели сжечь. Память об этом подвиге хранится и передаётся от старшего поколения к младшему вот уже 80 лет. Спасибо всем, кто сохраняет нашу историю», – отметил глава региона в своём Telegram-канале.

Напомним, с 5 июля 1941 года по 18 июля 1944 года Красногородский район (ныне Красногородский муниципальный округ) был оккупирован немецко-фашистскими захватчиками. Территорию муниципалитета освободили в ходе Псковско-Островской наступательной операции.