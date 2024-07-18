Ещё с семью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области

22:03, 18 июля 2024, ПАИ

С семью военнослужащими, погибшими в ходе специальной военной операции на Украине, простились в Псковской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.



Фото: Фото из телеграм-канала губернатора Псковской области



Фото: Фото из телеграм-канала губернатора Псковской области



Фото: Фото из телеграм-канала губернатора Псковской области



Фото: Фото из телеграм-канала губернатора Псковской области



Фото: Фото из телеграм-канала губернатора Псковской области



Фото: Фото из телеграм-канала губернатора Псковской области



Фото: Фото из телеграм-канала губернатора Псковской области













При исполнении воинского долга погибли гвардии сержант Михаил Токарев, младший сержант Александр Яковлев, гвардии рядовой Руслан Алексеев, гвардии рядовой Алексей Кормачёв, гвардии рядовой Игорь Терентьев, рядовой Юрий Андреев, рядовой Андрей Журавлёв.

«Вечная память и вечная слава нашим героям», – написал глава региона и принёс искренние соболезнования родным и близким. Семьям погибших бойцов будет оказана вся необходимая помощь, заверил Михаил Ведерников.