Обвиняемого в госизмене печерянина осудили на 3,5 года колонии

09:00, 19 июля 2024, ПАИ

Уроженца Печор осудили за госизмену, сообщили ПАИ в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Установлено, что с декабря 2022 года мужчина пытался инициативно связаться с представителем посольства одной из прибалтийских республик для содействия на конфиденциальной основе, передачи сведений о деятельности подразделений органов ФСБ и дислокации воинских частей Вооружённых Сил России в Псковской области в обмен на получение гражданства. Также мужчина выразил готовность к сотрудничеству по сбору и передаче информации, которая в дальнейшем могла быть использована в деятельности против безопасности России.

В отношении печерянина было возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ (установление и поддержание гражданином Российской Федерации отношений сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем иностранного государства в целях оказания ему содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации). Ему назначено наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии общего режима.