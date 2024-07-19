Утечку теплоносителя устранили специалисты на улице Яна Фабрициуса в Пскове

08:21, 19 июля 2024, ПАИ

Утечку теплоносителя ликвидировали специалисты Псковских тепловых сетей. Об этом сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте».



Фото: группа Псковских тепловых сетей в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа Псковских тепловых сетей в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа Псковских тепловых сетей в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа Псковских тепловых сетей в соцсети «ВКонтакте»







При обходе в тепловой камере специалисты обнаружили воду. Тактильный и химический анализ показал низкий уровень жесткости. Оказалось, что это теплоноситель. Для точной локализации утечки лишняя вода из камеры была откачана, а также определено направление по шуму и движению воды. С помощью прибора течеискателя специалисты теплосетей определили метраж удаления утечки от камеры.

Как выяснилось, утечка произошла на месте соединения двух труб, проложенных на территории парковки торгового центра на улице Яна Фабрициуса. После проведения раскопа сварщик отрезал трубу и приварил новую.

Диаметр трубопровода составляет 426 миллиметра. Была сделана вставка длиной полтора метра. «Данный магистральный участок сети выведен из работы, а ресурс потребители получают по резервной схеме теплоснабжения. После проведения ремонтных работ мы обязательно сделаем благоустройство», – отметили на предприятии.