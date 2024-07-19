Уникальные архитектурные элементы удалось восстановить в Печорской гимназии

09:52, 19 июля 2024, ПАИ

Старинные архитектурные элементы удалось восстановить в ходе реконструкции гимназии в Печорах, сообщает «Первый Псковский».

Так, была отреставрирована и восстановлена метлахская плитка в холле и коридорах здания, которая была изобретена еще в XIX веке. Её отличие – высокая износостойкость и способность долго сохранять первозданный цвет, а также она не боится перепадов температур, не впитывает влагу и не скользит. Кроме того, специалистам удалось сохранить старинную лепнину, которая была здесь с момента постройки учреждения.

Напомним, что реконструкция гимназии 1925 года в Печорах подходит к концу. Специалисты смогли сохранить старинную архитектуру, но при этом создать современное образовательное пространство. Уже 1 сентября этого года гимназия будет работать как образовательное учреждение с углублённым изучением иностранных языков.