Братское захоронение благоустраивают в Локнянском округе
Братское захоронение в деревне Черное Локнянского муниципального округа приводят в порядок, сообщил глава муниципалитета Иван Белугин в своём Telegram-канале.
«Благоустройство воинских захоронений – важная работа по сохранению памяти о наших героях, отдавших жизни за мирное небо и свободное счастливое будущее потомков!» – отметил Иван Белугин.
После этого в муниципалитете благоустроят ещё одного захоронение. Оно находится в деревне Юхово.
«Спасибо всем, кто заботится о захоронениях на постоянной основе, бережёт память о своих предках!» – заключил глава округа.
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