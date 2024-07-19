Братское захоронение благоустраивают в Локнянском округе

10:09, 19 июля 2024, ПАИ

Братское захоронение в деревне Черное Локнянского муниципального округа приводят в порядок, сообщил глава муниципалитета Иван Белугин в своём Telegram-канале.

«Благоустройство воинских захоронений – важная работа по сохранению памяти о наших героях, отдавших жизни за мирное небо и свободное счастливое будущее потомков!» – отметил Иван Белугин.

После этого в муниципалитете благоустроят ещё одного захоронение. Оно находится в деревне Юхово.

«Спасибо всем, кто заботится о захоронениях на постоянной основе, бережёт память о своих предках!» – заключил глава округа.