Более 50 млн рублей направят на развитие системы «Безопасный город» в Псковской области

18:24, 19 июля 2024, ПАИ

50,9 млн рублей направят на развитие видеонаблюдения комплекса «Безопасный город» в Псковской области. О развитии проекта рассказал начальник управления цифрового развития и связи регионального правительства Виталий Рахманов на совещании с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Видео со встречи глава региона опубликовал в своём телеграм-канале.

Первая часть суммы пойдёт на обновление ядра системы – приобретение новых вычислительных мощностей. Благодаря этому у нас теперь будет 600 камер, которые будут находиться на постоянном мониторинге. Сейчас у нас было меньше 400. Плюс к этому, появится уникальная возможность, которой не было в старой системе – две тысячи камер будут подключены к видеотрансляции: это школы, садики, социальные объекты», – отметил Виталий Рахманов.

Кроме того, в три раза будет увеличено количество камер, оснащенных интеллектуальными функциями распознавания лиц и номерных знаков транспортных средств.

Ранее по решению губернатора в АПК «Безопасный город» включили Великие Луки. Михаил Ведерников напомнил, что там установят более 70 камер интеллектуального видеонаблюдения. Сейчас в южной столице завершены проектные работы, определены места установки, проводится закупка оборудования, уточнил Виталий Рахманов. Также камеры появятся и в Острове в местах скопления людей и на участках трассы.