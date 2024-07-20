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Культура

Руководитель ПФКИ Роман Карманов призвал посетить фотовыставку в Пскове

Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов в своем Telegram-канале призвал посетить фотовыставку «Освобождение. Путь к Победе», которая открылась в областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова в Пскове.

Фото: Фёдор Егоров / ПАИ

Выставка посвящена 80-летию освобождения Ленинграда и территорий Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков.

На кадрах Совинформбюро, снятых военными корреспондентами, запечатлены бойцы Красной Армии и партизанские отряды, крестьяне, отдающие свой хлеб бойцам, улицы разрушенных городов и то, как победа приходила в населенные пункты Псковщины.

«Обязательно сходите!» – призвал Роман Карманов.

Проект создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Фоторепортаж с выставки можно посмотреть здесь.

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