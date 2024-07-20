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Общество

Псков и городской округ китайской провинции заключили соглашение о взаимодействии

Заседание международного форума дружбы состоялось в рамках празднования Дня города Пскова в детской музыкальной школе № 1 им. Н. А. Римского-Корсакова сегодня, 20 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

Псков и городской округ китайской провинции заключили соглашение о взаимодействии. Фото: ПАИ

В мероприятии приняли участие глава Пскова Борис Елкин, вице-мэр муниципального народного правительства Хуангана Пан Голин, председатель комитета по экономическому развитию Андрей Михеев, начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодёжи администрации Октябрьского района города Минска, представители администрации Пскова, представители Китая и Белоруссии.

В рамках форума Борис Елкин и Пан Голин подписали соглашение об установлении дружественных отношений между Псковом и городским округом Хуанган китайской провинции Хубэй.

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