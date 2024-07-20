Празднование в честь 610-летия с первого упоминания в летописи проходит в Себеже

16:06, 20 июля 2024, ПАИ

Празднование в честь 610-летия первого упоминания в летописи проходит в Себеже, пишет газета «Призыв».

«Я всегда с большим волнением приезжаю домой, на свою малую Родину и благодарю эту землю за все, что она дала мне, моей семье и всем, кто ее сегодня развивает», — отметила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

Она поблагодарила главу района Леонида Курсенкова и всех жителей «за труд и успехи, которые сегодня позволяют считать Себежский край одним из самых удивительных и красивых уголков России».

В рамках торжества Вера Емельянова за высокий профессионализм и большой личный влад в повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Псковской области вручила почетную грамоту губернатора управляющей делами администрации Себежского района Татьяне Костаревой.

Себежскому дому-интернату от правительства области первый вице-губернатор передала сертификат на сумму 100 тысяч рублей на приобретение специального оборудования для ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.

В честь праздника молебен о процветании Себежского края, о здравии и благополучии его жителей, провел настоятель Себежского Храма Святой Троицы иерей Василий Нетреба на Замковой горе.

Также на центральной площади города проходит интерактивная выставка техники организаций и предприятий Себежского района «Сила земли русской». На ней представлено более 20 единиц техники.

Кроме того, на площадке перед РКЦ организована международная ярмарка ремёсел и изделий мастеров современного традиционного народного творчества «Славный торжок», которая собрала лучших умельцев России и Беларуси.

В честь празднования на спортплощадке Себежской основной школы проходят соревнования по уличному баскетболу среди любительских команд памяти Дениса Максимова. В них принимают участие более 50 команд.