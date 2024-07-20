Красногородский район отмечает 80-летие со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков

14:49, 20 июля 2024, ПАИ

В Красногородском районе проходят мероприятия, посвящённые 80-летию освобождения муниципалитета от немецко-фашистских захватчиков и 560-летию со дня основания посёлка Красногородск, пишет газета «Заря».

На центральной площади прошёл митинг, на котором с поздравлениями выступили глава Красногородского муниципального округа Валентина Понизовская, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта по Псковской области Виктор Остренко, заместитель председателя комитета по управлению государственным имуществом Псковской области Александр Можаев, почётный гражданин посёлка Геннадий Николаевич Бубнов.

«Сегодня мы вспоминаем тех, кто пал смертью храбрых на Красногородской земле. Их имена не забыты и увековечены на плитах братских могил. Мы никогда не забудем, какой неизмеримо высокой ценой оплачено освобождение нашего посёлка. Бессмертен тот, кто отдал жизнь за Родину, кого она будет помнить и чтить, пока длится на земле жизнь и живёт память человеческая. Их подвиг предопределил мирную, достойную жизнь для многих поколений. Сегодня дети, внуки и правнуки солдат-освободителей уверенно держат эту победную высоту. И сколько бы враг ни старался опустить нашу Родину на колени, на её защиту встают потомки героев той войны – герои современной России, а значит, победа будет за нами!» – обратилась к жителям муниципалитета Валентина Понизовская.



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»









Гости и жители возложили цветы к памятникам и могилам на территории округа. Павших почтили минутой молчания.

Также на валу проходит концерт артистов из города Пыталово.