Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Работы псковских фотографов представлены на выставке в китайском Мяньяне

Работы псковских фотографов представлены на выставке в городе Мяньян в Китае. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Китая.

Работы псковских фотографов представлены на выставке в китайском Мяньяне. Фото здесь и далее: пресс-служба МИД Китая

Открытие выставки состоялось 16 июля в городском музее Мяньяна. Заместитель секретаря городского комитета партии Мяньяна Ли Юнь и глава Пскова Борис Елкин выступили с видео-поздравительными речами, а заместитель мэра города Мяньян Хуан Бо выступил на церемонии открытия выставки и объявил об ее открытии.

На выставке представлено в общей сложности 80 работ, сделанных фотографами из Пскова. «Фотографии полностью демонстрируют городской стиль и гуманистические обычаи города Пскова», – отметили в пресс-службе.

Сообщается также, что выставка продлится месяц, а также посетит некоторые округа.

Ранее сообщалось, что фотовыставка о китайском городе-побратиме Мяньяне открылась в Пскове.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












20 июля 2024

Работы псковских фотографов представлены на выставке в китайском Мяньяне
20 июля 2024

Фотовыставка о китайском городе-побратиме Мяньяне открылась в Пскове
20 июля 2024

Руководитель ПФКИ Роман Карманов призвал посетить фотовыставку в Пскове
20 июля 2024

Работы художника Михаила Ушанова передали в дар Псковскому музею
19 июля 2024

Алексей Севастьянов снимается в сериале «Царь ночи»
19 июля 2024

Насыщенную программу подготовил Пушкинский заповедник на выходные
19 июля 2024

Консервационные работы ведутся в псковской Солодёжне
19 июля 2024

Консервацию Дома Печенко планируют завершить до весны 2025 года

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...