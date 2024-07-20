Работы псковских фотографов представлены на выставке в китайском Мяньяне

16:22, 20 июля 2024, ПАИ

Работы псковских фотографов представлены на выставке в городе Мяньян в Китае. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Китая.

Открытие выставки состоялось 16 июля в городском музее Мяньяна. Заместитель секретаря городского комитета партии Мяньяна Ли Юнь и глава Пскова Борис Елкин выступили с видео-поздравительными речами, а заместитель мэра города Мяньян Хуан Бо выступил на церемонии открытия выставки и объявил об ее открытии.

На выставке представлено в общей сложности 80 работ, сделанных фотографами из Пскова. «Фотографии полностью демонстрируют городской стиль и гуманистические обычаи города Пскова», – отметили в пресс-службе.

Сообщается также, что выставка продлится месяц, а также посетит некоторые округа.

Ранее сообщалось, что фотовыставка о китайском городе-побратиме Мяньяне открылась в Пскове.