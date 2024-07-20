Фотовыставка о китайском городе-побратиме Мяньяне открылась в Пскове

15:14, 20 июля 2024, ПАИ

Фотовыставка «Впечатления о городе-побратиме в Китае. Мяньян» открылась в центре туризма и творческих индустрий Пскова сегодня, 20 июля. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

На мероприятии отметили, что история взаимоотношений городов началось ещё в 1992 году.

«Сегодня мы собрались в замечательный день, у нас происходит много событий, и одно из них очень важное – фотовыставка города Мяньяна. Такая же выставка открыта и в Китае. Надеюсь, благодаря таким событиям сотрудничество станет ещё шире и такие мероприятия будут проходить не только с городом Мяньяном. Это только начало большого пути», – отметил глава Пскова Борис Елкин.

На открытии также продемонстрировали видеозапись о Мяньяне и его фотовыставке.



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ





















Мэр города Ли Юнь обратился к присутствующим по видеосвязи. «Я рад слышать, что города организовывают фотовыставки. Китай и Россия – культурно богатые страны. Два города часто обмениваются визитами, укрепляя дружбу. Проведение выставки отражает особенности двух городов и имеет позитивное воздействие на развитие культурных связей. Я желаю этой фотовыставке успеха и крепкий дружбы двух городов», – заключил он.

Отметим, что в Мяньяне работает фотовыставка, посвящённая Пскову. В основу экспозиции легли работы псковского фотографа Андрея Кокшарова.