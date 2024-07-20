Фестиваль «Соловьиная ночь» в Пскове

Международный фольклорный фестиваль «Соловьиная ночь» проходит в Пскове сегодня, 20 июля.

Мероприятие проходит в парке на набережной реки Псковы. Для гостей выступают фольклорные коллективы из Петрозаводска, Псковской области, Великого Новгорода, Белоруссии, Санкт-Петербурга.

Для псковичей и гостей города проводят мастер-классы и интерактивы – можно примерить доспехи и попробовать себя в ратном деле, а также спеть частушки, сплести венки и смастерить сувениры.

Подробнее о том, как псковичи проводят время на фестивале «Соловьиная ночь» – в фоторепортаже Валерии Лагуткиной.