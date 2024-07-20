Электричества временно не будет в Куньинском районе 22 и 25 июля
Без электроэнергии временно останется несколько населённых пунктов Куньинского района, пишет газета «Пламя».
22 июля с 8:00 до 17:00 света не будет в деревнях Мишково, Красная Горка, Бритиково, Жебоедово, 25 июля с 8:00 до 17:00 – в Куньинском райпо, на улицах Песочной и Энергетиков в Кунье.
Электричества не будет в связи с капитальным ремонтом линий, отметили специалисты.
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