День металлурга празднуют в России

09:05, 21 июля 2024, ПАИ

День металлурга празднуют ежегодно в третье воскресенье июля. Праздник был учреждён 28 сентября 1957 года, сообщает calend.ru.

Именно тогда советское правительство отметило важный вклад и заслуги отечественной металлургии в годы Великой Отечественной войны и во время восстановления экономики страны в послевоенные годы.

Кроме того, праздник подтвердил свой статус в 1980 и в 1988 годах. Причём этот день также отмечают в Белоруссии, Казахстане, Армении.