День металлурга празднуют в России
День металлурга празднуют ежегодно в третье воскресенье июля. Праздник был учреждён 28 сентября 1957 года, сообщает calend.ru.
Именно тогда советское правительство отметило важный вклад и заслуги отечественной металлургии в годы Великой Отечественной войны и во время восстановления экономики страны в послевоенные годы.
Кроме того, праздник подтвердил свой статус в 1980 и в 1988 годах. Причём этот день также отмечают в Белоруссии, Казахстане, Армении.
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