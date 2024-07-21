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Общество

День металлурга празднуют в России

День металлурга празднуют ежегодно в третье воскресенье июля. Праздник был учреждён 28 сентября 1957 года, сообщает calend.ru.

Именно тогда советское правительство отметило важный вклад и заслуги отечественной металлургии в годы Великой Отечественной войны и во время восстановления экономики страны в послевоенные годы.

Кроме того, праздник подтвердил свой статус в 1980 и в 1988 годах. Причём этот день также отмечают в Белоруссии, Казахстане, Армении.

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