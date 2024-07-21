Более 50 кг грибов удалось собрать в псковском лесу за три часа

19:51, 21 июля 2024, ПАИ

50,5 кг грибов удалось собрать в лесу Гдовского района за три часа. Фотографией результатов тихой охоты поделился грибник Егор в группе «Рыбалка на Чудском/Грибы Псковской» в социальной сети «ВКонтакте».

«Собрали только лисички. Поздно в лес зашли и промокли, можно было около 80 кг собрать», – рассказал он и добавил, что грибы собирали командой.

В комментариях подписчики группы просят подсказать грибное место, а кто-то уточнил не испортилось ли найденное в лесу после нахождения в целлофановых пакетах, но автор публикации отметил, что всё прошло нормально.

Ранее сообщалось, что происхождение необычного гриба обсуждают псковичи в соцсетях.