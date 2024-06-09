Сатанинский или польский? Происхождение необычного гриба обсуждают псковичи

12:25, 09 июня 2024, ПАИ

Необычные грибы обнаружила любительница тихой охоты в лесу Псковской области. Фотографиями находки она поделилась в группе «Грибы Псковской / Рыбалка на Чудском» в социальной сети «ВКонтакте».



Фото: Галина Васильева



Фото: Галина Васильева



«Не подскажете, что за грибы?» – подписала снимки автор.

В комментариях большинство грибников предположили, что это могут быть дубовики или подореховики. Но некоторые из участников сообщества считают, что эти грибы – польские или даже сатанинские: такое название гриб получил из-за того, что он смертельно ядовит.

«Похож на польский гриб или сатанинский в зависимости от того, какого шляпка внутри цвета», – написал грибник.

Ранее сообщалось, что «грибы-черепашки» обнаружила любительница тихой охоты в Гдовском районе, а жительница Псковской области выращивает похожие на бильярдные шары грибы.