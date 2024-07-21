Реконструкцию боя 1944 года показали под Псковом

20:29, 21 июля 2024, ПАИ

Военно-исторический фестиваль «Забытый подвиг», приуроченный ко дню освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков, прошёл в Островском районе. Об этом сообщает газета «Островские вести».



Фото: газета «Островские вести». Анастасия Гольцман



Фото: газета «Островские вести». Анастасия Гольцман



Фото: газета «Островские вести». Анастасия Гольцман



Фото: газета «Островские вести». Анастасия Гольцман



Фото: газета «Островские вести». Анастасия Гольцман



Фото: газета «Островские вести». Анастасия Гольцман











Фестиваль развернулся в мемориальном комплексе «Линия Сталина», расположенном в деревне Холматка. В рамках памятного мероприятия была показана реконструкция боя Псковско-Островской наступательной операции 1944 года, в ходе которой 23 июля был освобождён Псков.

Принять участие в историческом фестивале приехали гости со всей России – из Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Мурманска, Краснодара и других городов.

Перед началом присутствующим напомнили хронологию событий тех лет, упомянув о планах немецких захватчиков и масштабных боях на Псковщине. А после началась сама реконструкция: зрители увидели вдалеке красноармейский стрелковый взвод, движущийся в сопровождении военной машины – советского бронеавтомобиля БА-64.

Кроме того, по окончании памятного мероприятия состоялся концерт исполнителей военно-исторического фольклора, где зрители смогли послушать фронтовые песни.