Всемирный день мозга отмечают 22 июля

07:20, 22 июля 2024, ПАИ

Всемирный день мозга отмечают сегодня, 22 июля, сообщает calend.ru.

Этот день учредила Всемирная федерация неврологии в 2014 году. Головной мозг является главным органом центральной нервной системы. Несмотря на сделанные научные открытия, исследования этого органа продолжаются по сей день.

На уровне здравоохранения посредством плакатов, брошюр и семинаров врачами осуществляется просветительская деятельность среди населения. Чтобы поддержать здоровье головного мозга, нужно вести здоровый образ жизни – отказаться от вредных привычек, правильно питаться, соблюдать гигиену сна, гулять на свежем воздухе, поддерживать физическую активность и заниматься интеллектуальной деятельностью (решение задач, головоломок, чтение и кроссворды).