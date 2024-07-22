Самый популярный летний напиток назвали россиянам
Самым популярным летним напитком среди россиян является вода (доля продаж составила 55 %), пишет РИА Новости со ссылкой на аналитиков «Яндекс Маркета».
На втором месте – газировка (доля продаж – 29 %), на третьем – квас (12 %). А лимонады заняли четвёртую строчку (4 %).
Ранее сообщалось, что в России выросла продажа кваса. Это связано с жаркой погодой в центральных и южных регионах России.
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