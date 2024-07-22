Самый популярный летний напиток назвали россиянам

08:20, 22 июля 2024, ПАИ

Самым популярным летним напитком среди россиян является вода (доля продаж составила 55 %), пишет РИА Новости со ссылкой на аналитиков «Яндекс Маркета».

На втором месте – газировка (доля продаж – 29 %), на третьем – квас (12 %). А лимонады заняли четвёртую строчку (4 %).

Ранее сообщалось, что в России выросла продажа кваса. Это связано с жаркой погодой в центральных и южных регионах России.