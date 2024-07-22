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Общество

Публикуем график отключения электроэнергии в Гдовском районе

Электричества временно не будет в некоторых населённых пунктах Гдовского района. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.

Публикуем график отключения электроэнергии в Гдовском районе. Фото: ПАИ

22 июля света не будет в деревнях Брод, Журавлёв Конец.

23 июля – в деревне Заклинье, на улицах 1-й Слободской, 2-й Слободской, Лазника, Прохорчука, дома № 8, 8а, 29, Печатникова, дома № 1а, 2а, 4, Белоцерковец, дома № 3, 3а, 5, 9, 11, 13, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 14, 20а, в Речном переулке, дома № 1, 1а, 1б, 2, 3, 4, 4а в Гдове. А также в «МегаФоне», «Спартаке», пожарной части, в аптеке и детском саду № 1 в Гдове.

24 июля – в деревнях Добручи-3, Хворостово, Захаровщина, Добручи-1, Лобановщина, Рубцовщина, Дуброво, Лядины, Мяковщина, Доможирка, Локоть, Мельговщина, Кишкино, Козлов Берег, Орёл, Вяжище, Мельяковщина, Богдановщина, Хитово, Мельговщина, в посёлке Погост, в СНТ «Вика», СНТ «Здоровье», СНТ «Бодрость», СНТ «Чудское озеро», СНТ «Дачное».

25 июля – в деревнях Желча, Мельговщина, Тербачёво.

26 июля – в деревнях Замошье, Речицы.

Плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения, отметили специалисты.

Телефон горячей линии 8-800-220-02-20.

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