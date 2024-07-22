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Суть «Байк-шоу» назвал лидер «Ночных волков»

Суть «Байк-шоу» назвал президент мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов (Хирург) в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Главную суть «Байк-шоу» назвал лидер «Ночных волков». Фото: ПАИ

«Первый раз байк-шоу пройдёт в таком формате. Обычно проходит в другом формате – люди собираются в огромном пространстве на несколько дней и двое суток без перерыва состоится эта мистерия, которую Александр Андреевич Проханов назвал извержением вулкана. Это лучше всего передаёт суть того, что происходит на кульминации байк-шоу», – подчеркнул Александр Залдастанов.

По его словам, каждое байк-шоу помимо концерта и палаточного лагеря, который раскидывается на гектары, – это ещё и кульминационная часть. «Это его суть, это идея, которую мы адресуем людям, это какое-то переживание внутреннее, какие-то вещи, которые хочется высказать и сказать от себя. Если мы не находим этой сути, то и байк-шоу не будет проходить», – отметил Хирург.

Он также напомнил, что 26 июля в рамках «Байк-шоу – 2024» на Священном холме в Изборске пройдёт старт альтернативного олимпийского веломотопробега «Восхождение к Победе». «Понятно, что по масштабам будет несопоставимо с другими байк-шоу, это небольшая частичка. Но думаю, что для людей будет интересно посмотреть на это», – подчеркнул лидер мотоклуба «Ночные волки».

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