Ремонт двух автомобильных дорог завершили в Бежаницком районе
Ремонт двух автомобильных дорог общего пользования завершили в Бежаницком районе, пишет газета «Сельская новь».
Работы выполнены на улице Энергетиков в Бежаницах и на улице Сущёвской в деревне Красное Солнце Бежаницкого района. Средства были получены в форме субсидий из областного бюджета в размере 5 млн 558,61 тысячи рублей. Софинансирование из местного бюджета составило 1 % от стоимости работ.
Ранее сообщалось, что в Псковской области применяются новые технологии и материалы при ремонте дорог по нацпроекту, что позволяет повысить качество и долговечность дорожного покрытия.
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