Ремонт двух автомобильных дорог завершили в Бежаницком районе

12:39, 22 июля 2024, ПАИ

Ремонт двух автомобильных дорог общего пользования завершили в Бежаницком районе, пишет газета «Сельская новь».

Работы выполнены на улице Энергетиков в Бежаницах и на улице Сущёвской в деревне Красное Солнце Бежаницкого района. Средства были получены в форме субсидий из областного бюджета в размере 5 млн 558,61 тысячи рублей. Софинансирование из местного бюджета составило 1 % от стоимости работ.

Ранее сообщалось, что в Псковской области применяются новые технологии и материалы при ремонте дорог по нацпроекту, что позволяет повысить качество и долговечность дорожного покрытия.