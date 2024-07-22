Самые экзотичные имена новорождённых назвали в Псковской области
Самые необычные имена новорождённых в Псковской области по итогам первого полугодия 2024 года назвали ПАИ в региональном комитете юстиции.
В качестве необычных имён, которые родители давали новорождённым в Псковской области в первом полугодии этого года, можно выделить древнерусские имена Мирослав, Емельян, Ерофей, Лазарь, Мирослава и Лукерья. А самими экзотичными именами стали Вольф, Каспер, Сэм, Люси, Лаура и Александрия.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024 год объявлен Годом семьи.
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