Путин дал старт Году семьи в России
Старт Году семьи в России дал президент страны Владимир Путин. Торжественная церемония состоялась в рамках закрытия Всероссийского форума «Родные – Любимые» на площадке Международной выставки-форума «Россия». Участниками встречи стали семейные династии со всей страны. В их числе была и семья Герасимовых, несколько поколений которой представляли Псковскую область. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.
Глава государства подчеркнул, что Россия – это, действительно, огромная семья. «Можно сказать, семья семей. Ведь здесь столетиями в мире и согласии живут люди разных национальностей, а многообразие их культур, языков, обычаев не разделяет, нет, а, напротив, объединяет Россию. Потому что у нас общие ценности большой, дружной семьи, они делают нас более сильными, уверенными и сплоченными», – отметил президент.
Центральным событием дня стало зажжение Всероссийского семейного очага «Сердца России». Огонь на мероприятие привезла чета Терентьевых из Мурома Владимирской области – родины православных святых князя Петра и княгини Февронии, которые являются покровителями семьи.
А зажечь «Сердце России» предоставили паре из Республики Крым, отпраздновавшей рубиновую свадьбу – Павел и Татьяна Кузнецовы вместе уже 40 лет.
От семейного очага пламя разошлось ещё на 12 лампад, которые династии доставят в столицы округов и республик России. И уже оттуда частичка «Сердца России» попадет во все регионы, в том числе и в Псковскую область.
Всероссийский форум «Родные – Любимые» – первое официальное мероприятие Года семьи, объявленного президентом России Владимиром Путиным. Это пространство для объединения семейных династий со всей страны, диалога поколений и сотворчества детей и взрослых, представит достижения отраслей и компаний через призму успехов семей, семейных традиций и ценностей.
Ранее Владимир Путин установил бессрочный статус многодетных семей в России. Также президент России пообещал продлить льготную семейную ипотеку и субсидии для многодетных семей. Кроме того, с 1 февраля материнский капитал в России составит 630,4 тысячи рублей на первого ребёнка и 833 тысячи рублей на второго ребёнка. Таким образом, маткапитал на первого ребёнка увеличится на 43,4 тысячи рублей, а на второго – на 57,4 тысячи рублей.
Также губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что действующие с прошлого года меры поддержки семей будут расширены, в первую очередь за счёт грантов. Он также дал совет псковским семьям и подчеркнул, что региональный бюджет сохранил полную социальную ориентированность. Помимо этого, отмечалось, что на социальную поддержку граждан проектом бюджета на этот год предусмотрено 3,5 млрд рублей.
Кристина Лунёва покинула пост и.о. председателя комитета по молодежной политике Псковской области
Тратили копейка в копейку – Сергей Грахов рассказал о реализации проекта «Формирование комфортной городской среды»
Законодательное регулирование муниципального контроля обсудил комитет по экономической политике