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Путин дал старт Году семьи в России

Старт Году семьи в России дал президент страны Владимир Путин. Торжественная церемония состоялась в рамках закрытия Всероссийского форума «Родные – Любимые» на площадке Международной выставки-форума «Россия». Участниками встречи стали семейные династии со всей страны. В их числе была и семья Герасимовых, несколько поколений которой представляли Псковскую область. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: скриншот из видео, размещённого на сайте Кремля

Глава государства подчеркнул, что Россия – это, действительно, огромная семья. «Можно сказать, семья семей. Ведь здесь столетиями в мире и согласии живут люди разных национальностей, а многообразие их культур, языков, обычаев не разделяет, нет, а, напротив, объединяет Россию. Потому что у нас общие ценности большой, дружной семьи, они делают нас более сильными, уверенными и сплоченными», – отметил президент.

Центральным событием дня стало зажжение Всероссийского семейного очага «Сердца России». Огонь на мероприятие привезла чета Терентьевых из Мурома Владимирской области – родины православных святых князя Петра и княгини Февронии, которые являются покровителями семьи.

А зажечь «Сердце России» предоставили паре из Республики Крым, отпраздновавшей рубиновую свадьбу – Павел и Татьяна Кузнецовы вместе уже 40 лет.

От семейного очага пламя разошлось ещё на 12 лампад, которые династии доставят в столицы округов и республик России. И уже оттуда частичка «Сердца России» попадет во все регионы, в том числе и в Псковскую область.

Всероссийский форум «Родные – Любимые» – первое официальное мероприятие Года семьи, объявленного президентом России Владимиром Путиным. Это пространство для объединения семейных династий со всей страны, диалога поколений и сотворчества детей и взрослых, представит достижения отраслей и компаний через призму успехов семей, семейных традиций и ценностей.

Ранее Владимир Путин установил бессрочный статус многодетных семей в России. Также президент России пообещал продлить льготную семейную ипотеку и субсидии для многодетных семей. Кроме того, с 1 февраля материнский капитал в России составит 630,4 тысячи рублей на первого ребёнка и 833 тысячи рублей на второго ребёнка. Таким образом, маткапитал на первого ребёнка увеличится на 43,4 тысячи рублей, а на второго – на 57,4 тысячи рублей.

Также губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что действующие с прошлого года меры поддержки семей будут расширены, в первую очередь за счёт грантов. Он также дал совет псковским семьям и подчеркнул, что региональный бюджет сохранил полную социальную ориентированность. Помимо этого, отмечалось, что на социальную поддержку граждан проектом бюджета на этот год предусмотрено 3,5 млрд рублей.

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