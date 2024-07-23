Верёвочный парк планируют открыть в Порхове

15:51, 23 июля 2024, ПАИ

Верёвочный парк планируют открыть в Порхове, сообщил глава района Юрий Семёнов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 23 июля.

«Между домом культуры и администрацией есть парк, где мы обустроили зону отдыха. В перспективе, так как в этом году мы по финансам не потянем, хотим обустроить верёвочный парк», – отметил гость студии.

Юрий Семёнов подчеркнул, что в планах поставить верёвочные конструкции, конусы. «В этом году конусную горку закупаем, а в дальнейшем будем насыщать парк и ставить другие конструкции», – заключил он.

Ранее сообщалось, что сюжеты о достопримечательностях планируют снимать в Порхове.