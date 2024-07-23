Новая гостиница открыта для гостей в центре Порхова

16:15, 23 июля 2024, ПАИ

Новая гостиница открылась в Порхове, сообщил глава района Юрий Семёнов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 23 июля.

«Буквально месяц назад она открылась для всех. Вполне комфортабельные, хорошие, уютные номера», – отметил гость студии и добавил, что она находится в центре города рядом с торговой площадью. На открытии присутствовал сам глава Порховского района, его заместитель Наталья Бялькина, директор Порховского музея Оксана Селиванова, почётный гражданин Порхова, краевед Лидия Васильева и другие. Для них провели экскурсию по номерам.

Юрий Семёнов также подарил предпринимателям вазу с символикой Порхова, которая стала украшением гостиницы. Ранее сообщалось, что круговой маршрут планируют открыть по башням Порховской крепости.