Возложение цветов к Вечному огню в День города Пскова

Церемония возложения цветов и венков к Вечному огню прошла в Пскове 23 июля, в День освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.
Цветы к мемориалу возложили губернатор Михаил Ведерников, сенатор от Псковской области Алексей Наумец, глава города Борис Елкин, врио командира 76-й дивизии Юрий Голубович. Кроме того, в церемонии принял участие президент мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов (Хирург).
Как это было – в фоторепортаже Фёдора Егорова.
Фото: Фёдор Егоров / ПАИ, 17:19, 23 июля 2024, ПАИ
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