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Церемония возложения цветов к Вечному огню прошла в Пскове

Церемония возложения цветов и венков к Вечному огню прошла в Пскове 23 июля, в День освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, передаёт корреспондент ПАИ.

Церемония возложения цветов к Вечному огню прошла в Пскове. Фото здесь и далее: ПАИ

Цветы к мемориалу возложили губернатор Михаил Ведерников, сенатор от Псковской области Алексей Наумец, глава города Борис Елкин, врио командира 76-й дивизии Юрий Голубович. Кроме того, в церемонии принял участие президент мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов (Хирург).

Отметим, что с полной программой праздничных мероприятий ко Дню города можно ознакомиться здесь.

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