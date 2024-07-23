Выставка «Железная поступь стальных полков»

Выставка «Железная поступь стальных полков» открылась в Псковском музее-заповеднике сегодня, 23 июля. Она посвящена 80-летней годовщине полного освобождения Псковской области от немецко-фашистских захватчиков и их пособников. В экспозиции представлены печатные издания, документы, военное снаряжение, фотографии, а также личные вещи участников освобождения Псковщины из фондов музея. Также на выставке представлены памятные знаки, посвящённые юбилейным датам районных и областных центров Псковской земли. Подробности – в фоторепортаже Валерии Лагуткиной.